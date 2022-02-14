Кожен киянин може знизити своє середнє споживання щонайменше на 25%. Про це в інтерв’ю the Page повідомив СЕО Yasno Сергій Коваленко.
Дивися повний текст
Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 гру, 2022 07:42
Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno
Додано: Нед 18 гру, 2022 07:42
EIA прогнозирует, что потребление электроэнергии домохозяйствами в 2022 году увеличится до 1486 млрд киловатт-час,
В США 330 млн.жителей или или 132 млн.домохозяйств.
1486000/132/12=938 кВт*ч в месяц.
За 2020 год среднее потребление домохозяйством 168 кВт*ч в месяц.
Так что там по США?
|