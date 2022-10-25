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У застосунку Дія доступні дві
нові послуги для ВПО (відео)

У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:32

У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО (відео)

Пропонуємо до обговорення:
У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО, які можна отримати без участі чиновника.

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У застосунку Дія доступні дві нові послуги для ВПО (відео)
R2
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