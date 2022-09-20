Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного IMF Country Focus.
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Голова НБУ Пишний назвав сенс Моніторингової програми з МВФ
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:48
Голова НБУ Пишний назвав сенс Моніторингової програми з МВФ
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Дивися повний текст
Голова НБУ Пишний назвав сенс Моніторингової програми з МВФ
Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:49
Як можна було цього злодія та хабарника зробити головою НБУ? Андрійко, а ти погасив кредит в Ощаді?
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