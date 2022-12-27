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Мікрогранти 2023

Мікрогранти 2023
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 10:30

Мікрогранти 2023

Вітаю учасників форуму.
Можливо хтось володіє інформацією щодо відновлення державної програми надання мікрогрантів. Прийом зайвок на участь у програмі закінчився 1 грудня 2022 року, чи планується така програма на наступний рік?
philips2011
 
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