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Finance.ua: Яким банкам
українці найчастіше довіряли...

Finance.ua: Яким банкам українці найчастіше довіряли...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:11

Finance.ua: Яким банкам українці найчастіше довіряли...

Пропонуємо до обговорення:
Топ-10
Війна вдарила і по українській банківській системі, проте та вистояла. Лише два банки в країні збанкрутували і були виведені з ринку.

Дивися повний текст Яким банкам українці найчастіше довіряли свої гроші у 2022 році
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:11

Я доверяю свои деньги таким банкам:
monobank, А-Банк, ПУМБ, СЕНС банк, ТАСкомбанк (Sportbank).
Ещё есть небольшие депозиты в Привате и в Форварде.
Sanyok77
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