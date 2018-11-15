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Війна вдарила і по українській банківській системі, проте та вистояла. Лише два банки в країні збанкрутували і були виведені з ринку.
Дивися повний текст Яким банкам українці найчастіше довіряли свої гроші у 2022 році
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:11
Finance.ua: Яким банкам українці найчастіше довіряли...
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Дивися повний текст Яким банкам українці найчастіше довіряли свої гроші у 2022 році
Додано: Пон 02 січ, 2023 22:11
Я доверяю свои деньги таким банкам:
monobank, А-Банк, ПУМБ, СЕНС банк, ТАСкомбанк (Sportbank).
Ещё есть небольшие депозиты в Привате и в Форварде.
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