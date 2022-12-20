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Військовий облік за
кордоном: нові обов'язки та...

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку.

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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
R2
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