Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку.
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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33
Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Дивися повний текст
Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
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