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Військовий облік за
кордоном: нові обов'язки та...

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку.

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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33

Відколи виконавча влада стала законодавчою?
vv5700
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:33

Шщо ви вчепилися ті хто пише йди сам воюй на передову а не шукай кого на смерть подати
katerynavashchuk11
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:46

Ага зараз всі ломануться в консульства!Бо написали якусь постанову.
didstepan120508108
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:06

Нашій безвладі простіше когось витягнути із за кордону чим призвати до війська депутатів чи чиновників. А взагалі то повний бред який порушує Констітуційні права людини. За кордоном наша влада немає жожних прав це поперше, по друге більшість людей які перебувають за кордоном захочуть лишитись там і можливо змінити громадянство це їх право згідно діючего громадянства. Так що діпломатичні установи можуть діяти тількі на теріторії консульсва, поза межами в ніх прав меньше чим у людей які законно знаходяця на теріторії Євросоюзу. Можливо наші депутати які самі себе освободили від призову подумали що тепір можуть без пооблем вірішувати питання як вони то хочуть і яким вони хочуть шляхом... Ось тут вам нешановні неповага до вас росте з кожним днем зрадникі, які всеодно предстануть перед НАРОДНИМ СУДОМ УКРАЇНИ! Непоспішайте на все свій час!!!
finuser536
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:22

Зе,команда и еже с ними. Вы когда уже перестанете уничтожать Украинский народ?Вы уже всех задолбали.
vladislav1979y
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:14

Все правильно,всіх до оборони рідної Батьківщини,а то думали що заховаються.
staryymixalych
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