Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку.
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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33
Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
Додано: Пон 09 січ, 2023 23:33
Шщо ви вчепилися ті хто пише йди сам воюй на передову а не шукай кого на смерть подати
Додано: Вів 10 січ, 2023 16:06
Нашій безвладі простіше когось витягнути із за кордону чим призвати до війська депутатів чи чиновників. А взагалі то повний бред який порушує Констітуційні права людини. За кордоном наша влада немає жожних прав це поперше, по друге більшість людей які перебувають за кордоном захочуть лишитись там і можливо змінити громадянство це їх право згідно діючего громадянства. Так що діпломатичні установи можуть діяти тількі на теріторії консульсва, поза межами в ніх прав меньше чим у людей які законно знаходяця на теріторії Євросоюзу. Можливо наші депутати які самі себе освободили від призову подумали що тепір можуть без пооблем вірішувати питання як вони то хочуть і яким вони хочуть шляхом... Ось тут вам нешановні неповага до вас росте з кожним днем зрадникі, які всеодно предстануть перед НАРОДНИМ СУДОМ УКРАЇНИ! Непоспішайте на все свій час!!!
Додано: Вів 10 січ, 2023 16:22
Зе,команда и еже с ними. Вы когда уже перестанете уничтожать Украинский народ?Вы уже всех задолбали.
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:14
Все правильно,всіх до оборони рідної Батьківщини,а то думали що заховаються.
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