Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку.
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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
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Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33
Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:14
Все правильно,всіх до оборони рідної Батьківщини,а то думали що заховаються.
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:02
Якщо у людини немає досвіду та бажання воювати то толку с такого буде мало .. краще хай гроші державі платять більше буде користі )
P.s моя думка.
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:58
И много наших стоят на консульском учёте? Постановка на него - это геморрой в кубе. Вот никто и не становится. Следовательно в консульствах ничего не знают об украинцах за границей. Мой сын в Польше живёт с 15го года. Он даже не знает, где наше консульство
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