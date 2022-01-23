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Військовий облік за
кордоном: нові обов'язки та...

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно влада України прийняла новий закон стосовно мобілізації та організації військового обліку.

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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та зобов'язання
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:33

Відколи виконавча влада стала законодавчою?
vv5700
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:46

Ага зараз всі ломануться в консульства!Бо написали якусь постанову.
didstepan120508108
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:14

Все правильно,всіх до оборони рідної Батьківщини,а то думали що заховаються.
staryymixalych
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 04:48

Нічого собі... Кабмін закони шльопає.
romanpavlenko370
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:02

Якщо у людини немає досвіду та бажання воювати то толку с такого буде мало .. краще хай гроші державі платять більше буде користі )
P.s моя думка.
naumenkoaroslav76
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:58

И много наших стоят на консульском учёте? Постановка на него - это геморрой в кубе. Вот никто и не становится. Следовательно в консульствах ничего не знают об украинцах за границей. Мой сын в Польше живёт с 15го года. Он даже не знает, где наше консульство
pedrozutita62
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 17:06

Облік укр громадян

Взагалі то порядок треба мати по обліку. Хоч з іншої сторони треба дійсно зацікавити суспільство. Якщо наразі немає профармії. Дійсно не кожному під силу чи фізично чи морально бути військово готовим . Але якщо потреба встане, тоді так -- обов'язки всіх наших громадян України є і будуть-- стояти на захисті нашої України. Ще є трохи проблема, що робити із нелегально працюючими/липові документи... десь в світі. Про цих кадрів потенціальних може тільки пасплртний стіл знати та міграційна служба . Насправді дуже багато маю надію на справжній бум розвитку України в усіх напрямках сферах після нашої перемоги, хоч такою страшною ціною ми здобуваємо її . Нехай Бог благословляє нас усіх, нашу землю, наш народ і захисників козаків наших. З Богом будемо жити і все буде добре . Без Бога не до порога !!!
jimmywest070577
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:46

Все для народу. Прямо ощущаю забору господарства о себе.
kyraxovo
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