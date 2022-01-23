Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

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Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 січ, 2023 23:12
Мене цікавить інше питання. Йдеться про те, коли ми (всі , після 40 + років) стали непотрібні, для нас не знаходилося нормальної оплачуваної роботи (а тільки робота сторожа на автостоянці чи продавчині в кіоску за 4-5 тисяч гривень ), а тепер терміново ми стали потрібні !!!!!
Коли нас, фактично, викинули з країни, бо ми - СТАРІ для них !!!,
потім ми змушені були шукати роботу і виживати після 40 +.
А тепер ці шавки ще хочуть з нас стягувати гроші ?
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Додано: Сер 11 січ, 2023 23:17
Коли вони розважалися, ходили до театрів, на концерти, а ми змушені були пахати по 12-14 годин на добу, бо для нас не знаходилося нормально оплачуваємої роботи вдома.
А тепер вони, тварі, хочуть з нас ще щось здерти ?
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arbeiten_eu
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