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Військовий облік за
кордоном: нові обов'язки та...

Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:12

Мене цікавить інше питання. Йдеться про те, коли ми (всі , після 40 + років) стали непотрібні, для нас не знаходилося нормальної оплачуваної роботи (а тільки робота сторожа на автостоянці чи продавчині в кіоску за 4-5 тисяч гривень ), а тепер терміново ми стали потрібні !!!!!
Коли нас, фактично, викинули з країни, бо ми - СТАРІ для них !!!,
потім ми змушені були шукати роботу і виживати після 40 +.
А тепер ці шавки ще хочуть з нас стягувати гроші ?
arbeiten_eu
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:17

Коли вони розважалися, ходили до театрів, на концерти, а ми змушені були пахати по 12-14 годин на добу, бо для нас не знаходилося нормально оплачуваємої роботи вдома.
А тепер вони, тварі, хочуть з нас ще щось здерти ?
arbeiten_eu
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:23

Re: Військовий облік за кордоном: нові обов'язки та...

Чергове порушення Конституції-головного закону держави і права та свободи.

Стаття 5 Конституції України
Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.


Вивчаємо далі.
Розділ II. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Стаття 21 Конституції України

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.



Стаття 22 Конституції України

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.


тощо...
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 06:18

Очередной наркоманский бред зелебобиков) Кто же за границей находится на консульском учёте? 1-2 % Да и еще и сам пойдёт стать на воинский?) Ага, прям ринутся этот бред исполнять, никто и никого за границей контролировать не сможет.
natalibabuyk
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  #<12
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