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«Жодна статистика не
відображає адаптивності та...

«Жодна статистика не відображає адаптивності та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:39

«Жодна статистика не відображає адаптивності та...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно НБУ оприлюднив макроекономічний та монетарний огляд. За даними Нацбанку, впродовж грудня інфляція в країні пришвидшувалася. Втім для воєнних умов її рівень є помірним.

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«Жодна статистика не відображає адаптивності та стійкості українського бізнесу», – Артур Золотаревський
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:39

Качество статьи хромает на обе ноги, что совсем не способствует к восприятию всерьез ее графиков.
" среди тех, кто хочет работать дистанционно, большинство по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, администратор и бариста, официант."
Цитата выглядит как бред умалишенного)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:25

Сподіваюсь, спікер має рацію і цей прогноз виправдається. Тому що поки що у світовій економіці ситуація ненайкраща. Світовий банк прогнозує цьогорічне зростання глобальної економіки на 1,7%, зокрема, через негативні наслідки, спричинені вторгненням росії в Україну. А до цього прогноз був 3%….
Nester
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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