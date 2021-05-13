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«Жодна статистика не відображає адаптивності та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 січ, 2023 15:39
Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно НБУ оприлюднив макроекономічний та монетарний огляд. За даними Нацбанку, впродовж грудня інфляція в країні пришвидшувалася. Втім для воєнних умов її рівень є помірним.
Дивися повний текст «Жодна статистика не відображає адаптивності та стійкості українського бізнесу», – Артур Золотаревський
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Додано: Вів 10 січ, 2023 15:39
Качество статьи хромает на обе ноги, что совсем не способствует к восприятию всерьез ее графиков.
" среди тех, кто хочет работать дистанционно, большинство по должностям: продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель, администратор и бариста, официант."
Цитата выглядит как бред умалишенного)))
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antey1969
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:25
Сподіваюсь, спікер має рацію і цей прогноз виправдається. Тому що поки що у світовій економіці ситуація ненайкраща. Світовий банк прогнозує цьогорічне зростання глобальної економіки на 1,7%, зокрема, через негативні наслідки, спричинені вторгненням росії в Україну. А до цього прогноз був 3%….
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Nester
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