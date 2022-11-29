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ЄС і НАТО підписали нову
декларацію про співпрацю

ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:43

ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні ЄС та НАТО підписали свою третю спільну декларацію про співробітництво.

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ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю
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