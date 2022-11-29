Сьогодні ЄС та НАТО підписали свою третю спільну декларацію про співробітництво.
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ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю
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Додано: Вів 10 січ, 2023 23:43
ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю
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ЄС і НАТО підписали нову декларацію про співпрацю
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