Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо накладення санкцій проти компанії Royal Pay Europe, зареєстрованої у Латвії. Її власником є росіянин.
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Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 18:08
Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe
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Дивися повний текст
Зеленський наклав санкції на Royal Pay Europe
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