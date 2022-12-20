Український бізнес становить 45% усіх нових іноземних компаній, які відкрили в Польщі в 2022 році.
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45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в 2022 році, — українські
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Додано: Нед 15 січ, 2023 16:46
45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в...
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Дивися повний текст
45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в 2022 році, — українські
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