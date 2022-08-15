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План відбудови української
енергетики: що зміниться...

План відбудови української енергетики: що зміниться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 12:57

План відбудови української енергетики: що зміниться...

Пропонуємо до обговорення:
У фокусі уваги влади та уряду — робота над розробленням плану відбудови української енергетики, адже стара модель відновлюватися не буде.

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План відбудови української енергетики: що зміниться після перемоги
R2
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