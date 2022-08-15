У фокусі уваги влади та уряду — робота над розробленням плану відбудови української енергетики, адже стара модель відновлюватися не буде.
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План відбудови української енергетики: що зміниться після перемоги
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Додано: Пон 16 січ, 2023 12:57
План відбудови української енергетики: що зміниться...
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Дивися повний текст
План відбудови української енергетики: що зміниться після перемоги
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