У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 січня у Києві ситуація із електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.
Дивися повний текст
У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому
R2
Робот новин
Повідомлень: 98669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23
Тоді навіщо продавати ее в Угорщину ?
https://m-transparency.entsoe.eu/transm ... CET+(UTC+1
)+/+CEST+(UTC+2)&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YHU-MAVIR----U
chitatel
Повідомлень: 216
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:27
chitatel Может не могут доставить потребителю, чтоб не испортилась?
demichh
Повідомлень: 2840
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
Профіль
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:48
R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають
Ромасик
Повідомлень: 5693
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 782 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор