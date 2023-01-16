RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві відключають світло в
усіх сірих зонах: YASNO...

У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:22

У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 січня у Києві ситуація із електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.

Дивися повний текст
У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23

Тоді навіщо продавати ее в Угорщину ? https://m-transparency.entsoe.eu/transm ... CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YHU-MAVIR----U
chitatel
 
Повідомлень: 216
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:27

chitatel
Может не могут доставить потребителю, чтоб не испортилась?
demichh
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:48

R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5693
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno
R2 » Нед 18 гру, 2022 07:42
1 199
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 гру, 2022 07:42
summacut
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год 1, 2
R2 » П'ят 25 лис, 2022 09:56
11 956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лис, 2022 09:40
vitaliian
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
R2 » Пон 07 лис, 2022 17:22
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 17:22
satmanuaa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2178)
17.01.2023 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.