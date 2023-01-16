Станом на 16 січня у Києві ситуація із електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.
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У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:22
У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
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Дивися повний текст
У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому
Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23
Тоді навіщо продавати ее в Угорщину ?
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