У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 січня у Києві ситуація із електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.
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У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому
R2
Робот новин
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23
Тоді навіщо продавати ее в Угорщину ?
https://m-transparency.entsoe.eu/transm ... CET+(UTC+1
)+/+CEST+(UTC+2)&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YHU-MAVIR----U
chitatel
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:27
chitatel Может не могут доставить потребителю, чтоб не испортилась?
demichh
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Додано: Вів 17 січ, 2023 12:48
R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають
Ромасик
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:26
Ромасик написав: R2
єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають
Печерськ сьогодні - сіра зона
Світло вимкнули в 14 замість 15, а обіцяють (ще не факт) дати за графіком о 18-00.
fler
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:34
Ромасик написав: R2
єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають
В Закарпатті нема ніяких сірих/чорних зон. 2 години вкл., 5 годин викл. Було 2/4, але впевнено прямуємо до 2/6. От зараз вимкнули о 13.06, обіцяють дати о 18.00
Дюрі-бачі
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Додано: Вів 17 січ, 2023 15:37
Дюрі-бачі написав:
В Закарпатті нема ніяких сірих/чорних зон. 2 години вкл., 5 годин вкл.
7 годин вкл?
Investor_K
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