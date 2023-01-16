RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві відключають світло в
усіх сірих зонах: YASNO...

У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:22

У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 16 січня у Києві ситуація із електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.

Дивися повний текст
У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO пояснило чому
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:23

Тоді навіщо продавати ее в Угорщину ? https://m-transparency.entsoe.eu/transm ... CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)&border.values=CTY%7C10Y1001C--00003F!CTY_CTY%7C10Y1001C--00003F_CTY_CTY%7C10YHU-MAVIR----U
chitatel
 
Повідомлень: 216
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:27

chitatel
Может не могут доставить потребителю, чтоб не испортилась?
demichh
 
Повідомлень: 2840
З нами з: 09.12.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 12:48

R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5707
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:26

  Ромасик написав:R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають

Печерськ сьогодні - сіра зона :( Світло вимкнули в 14 замість 15, а обіцяють (ще не факт) дати за графіком о 18-00.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:34

  Ромасик написав:R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають

В Закарпатті нема ніяких сірих/чорних зон. 2 години вкл., 5 годин викл. Було 2/4, але впевнено прямуємо до 2/6. От зараз вимкнули о 13.06, обіцяють дати о 18.00
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 15:37

Re: У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...

  Дюрі-бачі написав:В Закарпатті нема ніяких сірих/чорних зон. 2 години вкл., 5 годин вкл.

7 годин вкл?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8315
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:41

Investor_K На завтра ще краще: 3 рази по 2 години буде.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 29.07.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:02

  Дюрі-бачі написав:
  Ромасик написав:R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають

В Закарпатті нема ніяких сірих/чорних зон. 2 години вкл., 5 годин викл. Було 2/4, але впевнено прямуємо до 2/6. От зараз вимкнули о 13.06, обіцяють дати о 18.00

Треба припиняти торгувати контрабандною ее.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5707
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:02

  fler написав:
  Ромасик написав:R2 єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають

Печерськ сьогодні - сіра зона :( Світло вимкнули в 14 замість 15, а обіцяють (ще не факт) дати за графіком о 18-00.

Я давно казав, правий берег уже не той

За графіком це о 19.
Востаннє редагувалось Ромасик в Вів 17 січ, 2023 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5707
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1340 раз.
Подякували: 783 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як знизити споживання мінімум на 25% — 7 порад від Yasno
R2 » Нед 18 гру, 2022 07:42
1 201
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 гру, 2022 07:42
summacut
У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год 1, 2
R2 » П'ят 25 лис, 2022 09:56
11 958
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лис, 2022 09:40
vitaliian
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
R2 » Пон 07 лис, 2022 17:22
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 17:22
satmanuaa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.