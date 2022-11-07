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У Києві відключають світло в усіх сірих зонах: YASNO...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 20:37
fler написав: Ромасик написав:R2
єресь, навіть чорні зони не повністю вибирають
Печерськ сьогодні - сіра зона
Світло вимкнули в 14 замість 15, а обіцяють (ще не факт) дати за графіком о 18-00.
Ага. Особенно здание ЦВК.
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