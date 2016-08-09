В Україні активно працюють над впровадженням другого рівня пенсійної системи — накопичувального. І для цього є дві основні причини.
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Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна система: відповідь Мінсоцполітики
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Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:20
Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна...
Пропонуємо до обговорення:
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Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна система: відповідь Мінсоцполітики
Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:21
Держава поступово скидає з себе усю відповідальність, перекладаючи її на плечі самих громадян.
Додано: П'ят 20 січ, 2023 13:25
Re: Навіщо українцям потрібна накопичувальна пенсійна...
Головна причина: потрібно якось відібрати гроші у працюючих українців на післявоєнну відбудову.
Я за накопичувальну систему, але не раніше ступу України до ЄС і переходу з гривні на євро.
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