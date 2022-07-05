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Кількість угод впала втричі:
що відбувається на...

Кількість угод впала втричі: що відбувається на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 10:08

Кількість угод впала втричі: що відбувається на...

Пропонуємо до обговорення:
Версія забудовників щодо нестачі пропозицій на ринку житла не відповідає дійсності. Насправді це одна зі спекуляцій, а справжні проблеми наразі спровоковані падінням попиту.
https://realestate.24tv.ua/kupiti-zhitl ... i_n2238886

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Кількість угод впала втричі: що відбувається на вторинному ринку житла
R2
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Хочуть за квадрат у валюті як до війни, звісно ніхто за такі гроші брати не буде.
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