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Інакше проблем не уникнути:
радник голови Нацбанку...

Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 09:02

Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку...

Пропонуємо до обговорення:
Але підтримка не буде вічною, і Україні потрібно підготуватися до такого сценарію.

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Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку пояснив важливість скасування фіксованого курсу
R2
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