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Абонплата за газ: якими будуть
тарифи за доставку газу у...

Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 01:25

Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у...

Пропонуємо до обговорення:
Першого дня 2023 року українські облгази зробили перерахунок обсягів спожитого газу.

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Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у різних регіонах
R2
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