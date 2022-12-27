Першого дня 2023 року українські облгази зробили перерахунок обсягів спожитого газу.
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Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у різних регіонах
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Додано: Чет 26 січ, 2023 01:25
Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у...
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Дивися повний текст
Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у різних регіонах
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