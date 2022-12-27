Першого дня 2023 року українські облгази зробили перерахунок обсягів спожитого газу.
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Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у різних регіонах
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Додано: Чет 26 січ, 2023 01:25
Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у...
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Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у різних регіонах
Додано: Чет 26 січ, 2023 01:25
"Не оплачувати квитанції за доставку газу квитанції можуть лише ті споживачі, яким загалом перекрили газову трубу"
А як "перекривають" трубу? Від'єднують газову плиту від труби і ставлять заглушку з пломбою?
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:27
Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у
Спочатку потрібно розірвати договір
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:34
Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у
Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:40
Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у
В приватному будинку їм легше, а як в багатоквартирному?
Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:53
GALeon,
Як можна розірвати договір який з самого початку не був мною підписаний? І я не користуюся газом, вентиль після лічильника перекритий вже три роки, а газовики внаглу нараховують якусь "доставку" і приписують мені уявне споживання газу за рік у 39 кубометрів. Цікаво, як у квартирі перекривають, щоб не платити "доставку"?!
Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:50
Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у
можливо не Вами, а попереднім власником житла, і не з облгазом, а з їх попередниками, але якийсь договір існує. Відповідно, треба вияснити з ким у них договір і якщо не з Вами, то переоформити на себе (я показував документи права власності + довідку про склад сім'ї). А після писати відмову від постачання.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:54
Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:04
Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:12
GALeon Так власник же сам пише заяву про припинення газопостачання і це в його інтересах пустити майстрів, щоб не платити.
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