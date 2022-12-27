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Абонплата за газ: якими будуть
тарифи за доставку газу у...

Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у...
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 01:25

Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у...

Пропонуємо до обговорення:
Першого дня 2023 року українські облгази зробили перерахунок обсягів спожитого газу.

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Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у різних регіонах
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 01:25

"Не оплачувати квитанції за доставку газу квитанції можуть лише ті споживачі, яким загалом перекрили газову трубу"

А як "перекривають" трубу? Від'єднують газову плиту від труби і ставлять заглушку з пломбою?
вектор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:27

Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у

вектор написав:"Не оплачувати квитанції за доставку газу квитанції можуть лише ті споживачі, яким загалом перекрили газову трубу"

А як "перекривають" трубу? Від'єднують газову плиту від труби і ставлять заглушку з пломбою?
Спочатку потрібно розірвати договір
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:34

Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у

  вектор написав:А як "перекривають" трубу? Від'єднують газову плиту від труби і ставлять заглушку з пломбою?

В нас в селі просто пломбували вентель на вході в хату стальними тросиками. Питання в тому, що повторне підключення коштує кілька тисяч гривень.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 09:40

Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у

Дюрі-бачі написав:
  вектор написав:А як "перекривають" трубу? Від'єднують газову плиту від труби і ставлять заглушку з пломбою?

В нас в селі просто пломбували вентель на вході в хату стальними тросиками. Питання в тому, що повторне підключення коштує кілька тисяч гривень.
В приватному будинку їм легше, а як в багатоквартирному?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:53

GALeon,
Як можна розірвати договір який з самого початку не був мною підписаний? І я не користуюся газом, вентиль після лічильника перекритий вже три роки, а газовики внаглу нараховують якусь "доставку" і приписують мені уявне споживання газу за рік у 39 кубометрів. Цікаво, як у квартирі перекривають, щоб не платити "доставку"?!
вектор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:50

Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у

  вектор написав:Як можна розірвати договір який з самого початку не був мною підписаний?
можливо не Вами, а попереднім власником житла, і не з облгазом, а з їх попередниками, але якийсь договір існує. Відповідно, треба вияснити з ким у них договір і якщо не з Вами, то переоформити на себе (я показував документи права власності + довідку про склад сім'ї). А після писати відмову від постачання.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:54

Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у

  GALeon написав:а як в багатоквартирному?
Бачив, що знімали лічильник і заглушували трубу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:04

Re: Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу у

Дюрі-бачі написав:
  GALeon написав:а як в багатоквартирному?
Бачив, що знімали лічильник і заглушували трубу.
Це якщо пустить власник в квартиру
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:12

GALeon Так власник же сам пише заяву про припинення газопостачання і це в його інтересах пустити майстрів, щоб не платити.
Дюрі-бачі
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