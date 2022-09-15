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Finance.ua: Няня для инвестора: что предлагает Украина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 01 лют, 2023 05:49
Пропонуємо до обговорення:
Интервью с исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем
В январе 2020 на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет создавать максимально комфортные условия для западных инвесторов. Речь идет о программе Investment nanny.
Ее суть заключается в том, что государство будет заключать отдельный контракт с каждым инвестором, который инвестирует в Украину значительную сумму.
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D2
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Додано: Сер 01 лют, 2023 07:03
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Интервью с исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем
В январе 2020 на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет создавать максимально комфортные условия для западных инвесторов. Речь идет о программе Investment nanny.
Ее суть заключается в том, что государство будет заключать отдельный контракт с каждым инвестором, который инвестирует в Украину значительную сумму.
Дивися повний текст Няня для инвестора: что предлагает Украина
Що з умовами для внутрішніх інвесторів?
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Investor_K
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Додано: Сер 01 лют, 2023 07:38
Investor_K написав: D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Интервью с исполнительным директором UkraineInvest Сергеем Цивкачем
В январе 2020 на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет создавать максимально комфортные условия для западных инвесторов. Речь идет о программе Investment nanny.
Ее суть заключается в том, что государство будет заключать отдельный контракт с каждым инвестором, который инвестирует в Украину значительную сумму.
Дивися повний текст Няня для инвестора: что предлагает Украина
Що з умовами для внутрішніх інвесторів?
внутришні вважаються виключно благодійниками
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cohan
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