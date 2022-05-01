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Арахамія анонсував звільнення
всього керівного складу...

Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:25

Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу...

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 1 лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.

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Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці
R2
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Гетьманцев
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Ромасик
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