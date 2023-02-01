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У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 лют, 2023 21:48
Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто має право на відшкодування 50% оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться про рідних загиблих захисників України.
Дивися повний текст У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати комунальних послуг
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:48
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