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Українці стали менше купувати
авто: найпопулярніші марки...

Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 02:29

Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто - це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.

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Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки січня
R2
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