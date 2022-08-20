По свої забуті чи загублені речі в поїзді на шляху прямування пасажири можуть звернутися на кінцеву станцію прибуття.
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В Укрзалізниці розповіли, куди звертатись, коли забуваєш речі у поїзді
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:15
В Укрзалізниці розповіли, куди звертатись, коли забуваєш...
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Дивися повний текст
В Укрзалізниці розповіли, куди звертатись, коли забуваєш речі у поїзді
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