Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:07
Hotab написав:andrijk777
Те що не було пожежі - це офіційна версія.
І вона дуже погано підтверджує версію вибуху… бо на борту тони палива.
Нічого не зрозумів.
Ви стверджуєте що люди померли від пожежі?
andrijk777
Повідомлень: 6728
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:13
andrijk777 написав: Hotab написав:andrijk777
Те що не було пожежі - це офіційна версія.
І вона дуже погано підтверджує версію вибуху… бо на борту тони палива.
Нічого не зрозумів.
Ви стверджуєте що люди померли від пожежі?
Погано що ви не розумієте, що якщо був би вибух, пожежа б була обовʼязково. А ви стверджуєте, що пожежі не було (я це не заперечую, я не читав матеріали). Отже не було і вибуху.
Hotab
Повідомлень: 16211
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2486 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:20
Hotab
Повідомлень: 16211
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2486 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:41
andrijk777 написав: Hotab написав:andrijk777
Те що не було пожежі - це офіційна версія.
І вона дуже погано підтверджує версію вибуху… бо на борту тони палива.
Нічого не зрозумів.
Ви стверджуєте що люди померли від пожежі?
який зміст сперечатися з експертом, який стверджує, що "хто не виїхав до 24.02.22 той прийняв оферту"?
аналогічно з літаком: ССЗБ,
або словами будівельника: "не подивилися на себе в дзеркало"
flyman
Повідомлень: 40759
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:14
Hotab написав:
Погано що ви не розумієте, що якщо був би вибух, пожежа б була обовʼязково. А ви стверджуєте, що пожежі не було (я це не заперечую, я не читав матеріали). Отже не було і вибуху.
Чому при вибуху - обов'язкова пожежа? Аргументи?
Ціль вибуху - вбивство людей. Це не танк вистрілив фугасом.
andrijk777
Повідомлень: 6728
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:31
andrijk777
Чому при вибуху - обов'язкова пожежа?
Тому що кожен пасажирський літак - це танкер з паливом, і навіть на етапі заходу на посадку у літака зазвичай запас не менше як ще на 1 годину польоту.
У ту154м , який прожорливий, це 5 тон. Це мінімум. А такий як польський в гостях у Росії, то може ще мав і паливо на зворотній шлях, таке часто практикують коли не впевнені в приймаючій стороні.
Тим більше відстань коротка , і в такому випадку паливо беруть в обидві сторони.
Вибух, горять вибухові речовини, літак розламується, паливо ллється. Без пожежі не обійтись.
Вона і без вибуху майже завжди є. А з вибухом…
Upd: перед посадкою екіпаж заявив fuel endurance 1 год 30 хв. Це біля 7 тон палива на борту.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 10 вер, 2025 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16211
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2486 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:39
Бетон написав:
🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомої
Квартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.
Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.
ㅤ
Ну вот какое будущее у такой страны???
Не оправдуючи нікого , але трошки інформації для роздумів...
Долярчик з 9-класами освіти за 10 років на базарі і сплаті 5000 доларів податків за весь цей час - КУПУЄ дві однокімнатних.. і це нікого не дивує , ба як сам долярчик так і деякі читачі книжок заявляють що це МАЛО....
Але як тільки мова заходить за державного чиновника в якого і освіти побільше, та й відповідальності більше ніж за стояння за прилавком продаючи велозапчастини - то це КАРДИНАЛЬНО змінює ситуацію
Може
Труси-Хрестик ?
Може робота після отримання вищої освіти і з більшим психофізичним навантаженням -має право так оплачуватись ЛЕГАЛЬНО ?
І те що хтось (я , долярчик, чи цей слідак) йдуть своїми шляхами з однаковою оплатою за годину роботи - то може тут треба якось порівняти і визначитись?
А то в Європу хочемо
Привести туди нас зобовязані МОЖНОВЛАДЦІ... але при цьому ці можновладці повинні жити як продавці Будівельника...
budivelnik
Повідомлень: 26987
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2988 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:42
detroytred написав:
Ну хтось же вирішує своє проблеми за наш рахунок!
Але ж точно так само
Пожежники які не виїзжали на пожежу
Чи військові які не воювали 25 років
Вирішували СВОЇ проблеми за НАШ рахунок...
То чому ви вирішили що ХТОСЬ не може вирішити свої за ваш?
budivelnik
Повідомлень: 26987
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2988 раз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:53
budivelnik написав: detroytred написав:
Ну хтось же вирішує своє проблеми за наш рахунок!
Але ж точно так само
Пожежники які не виїзжали на пожежу
Чи військові які не воювали 25 років
Вирішували СВОЇ проблеми за НАШ рахунок...
То чому ви вирішили що ХТОСЬ не може вирішити свої за ваш?
Раза зо три перечитай діалог і тоді побачиш, що питання твоє недоречне.
detroytred написав: Сибарит написав:
Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...
Ну хтось же вирішує своє проблеми за наш рахунок!
Навіть мудро та далекоглядно. Тобто навіть ще до того, як ці проблеми фактично з'являться.
Наперед...
Україна для усього цивілізованого світу виграє час і виснажує оте світове лихо (загрозу демократичному світу тощо).
Можливо партнери також сподіваються...що Україна вирішить їх проблеми.
____________________
Потім розберись за що саме як і яке грошове та ін. види забезпечення отримують всл.
Тобі в гсвг за що сплачували?
За вирішення тобою твоїх проблем, по-твоєму.
А в реалі --- тобі навіть за стрибки сплачували окремо, додатково.
І вислугу років місяць за півтора нараховували.
За "воювати" тим паче сплачується окремо, і пільги надаються окремо, і вислуга нараховується окремо, і квартири черга окремо.
То з чого ти вирішив, що тим паче за ринку за контракта хтось тобі на халяву буде вирішувати "твої" проблеми? Тобто що тобі хтось винен.
На яке коло зайшов? Пам'ять, як у рибки?
Якщо не маєш підстав, то так і формулюй: "хочу....".
detroytred
Повідомлень: 25476
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
