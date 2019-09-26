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Finance.ua: Як і де відкрити
банківський рахунок за кордоном

Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:34

Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Перевірено особисто
Ще кілька років тому відкрити банківський рахунок у закордонному банку для українців було досить складним завданням. Все змінила війна.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:34

Як практично можна зробити "квазі кеш" переказ за кордон?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:44

Про Италию забыли. А там между прочим беженцев побольше чем в Венгии, Испании и Англии вместе взятых.
Бесплатно открывают счета украинским беженцам Unicredit и Intessa.
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