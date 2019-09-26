RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Як і де відкрити
банківський рахунок за кордоном

Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:34

Finance.ua: Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Перевірено особисто
Ще кілька років тому відкрити банківський рахунок у закордонному банку для українців було досить складним завданням. Все змінила війна.

Дивися повний текст Як і де відкрити банківський рахунок за кордоном
D2
 
Повідомлень: 255
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:34

Як практично можна зробити "квазі кеш" переказ за кордон?
2a78sb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 18:44

Про Италию забыли. А там между прочим беженцев побольше чем в Венгии, Испании и Англии вместе взятых.
Бесплатно открывают счета украинским беженцам Unicredit и Intessa.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 18.05.16
Подякував: 359 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 19:59

  2a78sb написав:Як практично можна зробити "квазі кеш" переказ за кордон?

крипта
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5145
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Картка для клієнтів до 16 років від monobank
D2 » П'ят 15 тра, 2020 11:09
1 18769
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лют, 2023 17:00
xsuhagod
Finance.ua: Карты с кэшбэком 1 ... 46, 47, 48
D2 » Сер 02 вер, 2020 21:14
476 114917
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лют, 2023 22:12
zoawlhxc
Finance.ua: Налаштування регулярних платежів у Приват24
D2 » Чет 26 вер, 2019 10:05
3 2453
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 23:26
anagovicin28

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.