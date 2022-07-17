|
|
Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 лют, 2023 22:08
Пропонуємо до обговорення:
Туреччина – одна з туристично й економічно привабливих країн світу, де іноземці можуть не тільки насолоджуватися комфортабельним відпочинком, а й безперешкодно купити житло.
Дивися повний текст Купівля нерухомості в Туреччині: скільки коштує і що треба знати
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98712
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 05 лют, 2023 22:08
Нафіга постять цей брєд, таких цін в Туреччині вже декілька років немає і за останній рік вони зросли в два рази а то й втричі якщо говорити про район аланіі
-
dotster
-
-
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 18.10.09
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 266 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|2157
|
|
|17
|21222
|
|
|9
|2497
|
Пон 09 січ, 2023 18:02
Bolt