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Рада підтримала законопроєкт про зміни до бюджету-2023
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лют, 2023 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №8399, який передбачає спрямування додаткових 5,56 млрд грн на реалізацію комплексу невідкладних заходів для подолання наслідків вторгнення рф в Україну.
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Додано: Вів 07 лют, 2023 21:42
Простите? Триллион с третью гривен, 36 миллиардов баксов?
На ТРИ больницы?
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