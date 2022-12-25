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В Чернівецькій області продали спиртзавод майже за 2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Вашківський спиртзавод у Чернівецькій області продали на онлайн-аукціоні за 1,99 млн грн, переможцем стало підприємство “Агропромпереробка”.
Дивися повний текст В Чернівецькій області продали спиртзавод майже за 2 мільйони гривень
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:26
47000 долл. По цене квартиры...
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:43
Хоча б і за 1000 - головне, щоб підприємство працювало, розвивалось і давало робочі місця, а не так як зараз - не платить ЗП
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buchma_mykola
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Додано: Чет 09 лют, 2023 11:57
buchma_mykola написав:
Хоча б і за 1000 - головне, щоб підприємство працювало, розвивалось і давало робочі місця, а не так як зараз - не платить ЗП
Ось і щасливий новий власник відписався. А точно зарплати та податки платити будете а не поріжете на металобрухт а землю на продаж?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 12:15
2 000 000 грн / 9.4711 га = 211 168 грн за га. Почему государство даром раздает имущество?
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Додано: Чет 09 лют, 2023 12:27
5 дол за м кв. площі землі, по будівлі ще менше. То капець
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