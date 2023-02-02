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В Україні по-новому
перевірятимуть водіїв авто

В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:18

В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто

Пропонуємо до обговорення:
В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

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В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:19

А причина остановки где???
savkaslava503
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Модератори: Ірина_, Модератор

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