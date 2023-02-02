В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.
Дивися повний текст
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лют, 2023 10:18
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|