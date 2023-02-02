RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні по-новому
перевірятимуть водіїв авто

В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:18

В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто

Пропонуємо до обговорення:
В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.

Дивися повний текст
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98724
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:19

А причина остановки где???
savkaslava503
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку, якщо...
R2 » Суб 11 лют, 2023 09:55
0 41
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лют, 2023 09:55
R2
В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
R2 » Пон 06 лют, 2023 21:44
5 439
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лют, 2023 13:09
moveton
Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у...
R2 » Чет 02 лют, 2023 08:33
1 189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 08:34
Amid

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.