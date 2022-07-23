Іранська компанія Iran Khodro розпочала виробництво двох нових версій седана Tara. Як стало відомо, вони отримали позначення V3 та V4.
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Іран запустив виробництво нового седана
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Додано: Суб 11 лют, 2023 16:27
Іран запустив виробництво нового седана
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Іран запустив виробництво нового седана
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