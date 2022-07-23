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Іран запустив виробництво
нового седана

Іран запустив виробництво нового седана
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 16:27

Іран запустив виробництво нового седана

Пропонуємо до обговорення:
Іранська компанія Iran Khodro розпочала виробництво двох нових версій седана Tara. Як стало відомо, вони отримали позначення V3 та V4.

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Іран запустив виробництво нового седана
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