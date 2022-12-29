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На що треба звертати увагу,
коли замовляєте кредитну картку

На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну картку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:49

На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну картку

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні кредитна картка є, мабуть, у кожного другого користувача банківських послуг. Кредитна картка – відмінний інструмент, який може виручити в різних ситуаціях, але головне правильно вибрати саме ту картку, яка підійде вам найкраще.

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На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну картку
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:49

Надо ещё обращать внимание на отсутствие комиссий.
СЕНС банк, карта "Хамелеон" - льготный период фактически менее 30 дней, так как за долг прошлого месяца берут комиссию 100 грн.
А-Банк может навязать страховку по кредитному лимиту и тогда придётся платить 0,9% от суммы долга (но страховку можно отключить).
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:15

Re: На що треба звертати увагу, коли замовляєте кредитну кар

Потрібно перечитати відповідну тему форума про банк та його продукти.
lel
 
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