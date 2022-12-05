Розробники української компанії Temerland представили універсальну безпілотну роботизовану платформу «Скорпіон 2».
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Український стартап створив універсального робота, якого можна використовувати для військових та цивільних потреб
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Додано: Сер 15 лют, 2023 10:11
Український стартап створив універсального робота, якого...
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Дивися повний текст
Український стартап створив універсального робота, якого можна використовувати для військових та цивільних потреб
Додано: Сер 15 лют, 2023 10:11
Бойові роботи наших українських розробників чимось схожі на мініатюрні дрони із компютерного шутера "Frontlines: Fuel of War" (2008).
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