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В Україні оновили правила
сплати податків на...

В Україні оновили правила сплати податків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:38

В Україні оновили правила сплати податків на...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році деяким українцям потрібно буде сплачувати податки на житло за новими правилами. Йдеться про власників квартир від 60 квадратних метрів та приватних будинків від 120 квадратних метрів.

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В Україні оновили правила сплати податків на нерухомість: що змінилося
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:39

а куди платити?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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