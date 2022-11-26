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Більше половини вакансій
вимагають знання англійської,...

Більше половини вакансій вимагають знання англійської,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:19

Більше половини вакансій вимагають знання англійської,...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році багато хто з роботодавців переглянув свої основні вимоги до кандидатів на вакансії «білих комірців», тобто офісні позиції.

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Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:19

Як у вас 4.9+1.2 вийшло 5?
ifuelen
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:21

Re: Більше половини вакансій вимагають знання англійської,..

какое у вас знание английского?
среднее
Галя может на английском спросить как пройти в библиотеку, а Валя может ответить только жестами
ну и я как-то в среднем между ними

а серьезно... уровень В2 без постоянного использования невозможен, а кто им пользуется постоянно? каждый пятый опрошенный? опрос был в аэропорту?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:22

Re: Більше половини вакансій вимагають знання англійської,..

уровень С2 это уровень носителя, у нас таких нет@
nekefer
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