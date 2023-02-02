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Українці зможуть оформити
паспорти ще в двох країнах...

Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:43

Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах...

Пропонуємо до обговорення:
Український "Паспортний сервіс" став доступним у ще двох країнах Євросоюзу.

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Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:43

лучше бы "еще двух стран евросоюза"
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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