|
|
Французька організація виплачує ВПО 6600 грн:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лют, 2023 21:05
Пропонуємо до обговорення:
Українські ВПО (внутрішньо переміщені особи) можуть оформити допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Одна з таких — ACTED (Агентство з технічного співробітництва та розвитку). Українці можуть одержати від французької організації 6600 грн.
Дивися повний текст Французька організація виплачує ВПО 6600 грн: як отримати гроші
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98755
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор