Українці у січні 2023 року почали забирати гривневі депозити з банків та відкривати валютні.
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Українці обирають валютні депозити: в чому причина
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Додано: Сер 22 лют, 2023 08:53
Українці обирають валютні депозити: в чому причина
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Дивися повний текст
Українці обирають валютні депозити: в чому причина
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