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Збільшення штрафів за порушення
ПДР: чи готові до нього...

Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:43

Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього...

Пропонуємо до обговорення:
Лише 8% українців є бездоганними водіями автомобілів чи вкрай рідко порушують Правила дорожнього руху, тому самі громадяни вважають, що влада мусить посили покарання за порушення ПДР.

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Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:43

Більшість тих, що порушують, не дуже зважають на суму штрафу.

У законодавстві вже є таке поняття як суспільно-корисні роботи.

Кілька разів прибирання листя для мажора з відповідним сюжетом на всіх місцевих змі більше допоможуть щось змінити у сприйнятті світу
ukrmvs
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