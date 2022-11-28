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Названо моделі автомобілів,
які витрачають найменше палива

Названо моделі автомобілів, які витрачають найменше палива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 23:07

Названо моделі автомобілів, які витрачають найменше палива

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви шукаєте автомобілі, які реалізують найбільше палива, які є економічними і мають найкращу паливну ефективність, то ось кілька автомобілів, які можуть вас зацікавити:

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Названо моделі автомобілів, які витрачають найменше палива
R2
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